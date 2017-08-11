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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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ФК «Рязань» обыграл волгоградский «Ротор-2»

09:46 / Спорт
ФК «Рязань» обыграл волгоградский «Ротор-2»

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, в 16 туре розыгрыша ФК «Рязань» отправился в гости к аутсайдеру - волгоградскому «Ротор-2», который после 15 сыгранных матчей занимал последнее место в турнирной таблице. Первый тайм вышел равным. На 76-й минуте вышедший на замену Сергей Зайцев прошел к воротам «Ротора-2» и нанес удар в створ. Голкипер мяч отбил, и после нескольких рикошетов «снаряд» отскочил к Евгению Маричеву, который мастерски переправил мяч в сетку – 1:0. Волгоградские футболисты пытались переломить ход встречи. Соперник раз за разом доставлял мяч на половину полю рязанцев. В одном эпизоде травмы получили сразу два игрока ФК «Рязань», в борьбе за мяч столкнулись Владислав Лабзин и Мартун Абовян. Лабзин продолжить игру не смог, позже у него диагностировали сотрясение мозга. Абовян с рассечением головы встречу доиграл до конца. Наша оборона натиск «Ротора-2» сдержала, добыв такие важные три очка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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