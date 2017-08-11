На «Ночи искусств» в областной детской библиотеке рязанцы пообщались с автором скульптуры «Евпатий Коловрат»

Известный рязанский скульптор Олег Седов стал главным гостем праздника и рассказал юным землякам о своей работе. Автор памятника Евпатию Коловрату, Архангелу Михаилу в г. Михайлов и других монументальных работ, Олег Николаевич устроил детям мастер-класс по основам лепки. Перед этим он показал малышам и их родителям небольшое слайд-шоу с фотографиями, запечатлевшими процессы создания и обработки скульптур в мастерской. Для наглядности мастер принес с собой несколько бронзовых миниатюр с животными – символами разных годов по восточному календарю.

На «Ночи искусств» во всех помещениях библиотеки развернулся «Город мастеров». Юные гости плели из бисера, реставрировали старые книги, расписывали ткань в технике «холодный батик» и даже создали свой театр теней, самостоятельно придумав пьесу и всех героев. Особой площадкой стал арт-проект «Мы построим чудный город»: дети и родители узнавали, как строились древние крепости, в том числе и Рязанский Кремль, а затем создавали настольный город из ярких башен. Завершился праздник детской дискотекой.