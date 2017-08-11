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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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БК «Рязань» уступил «Самаре»

11:02 / Спорт

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, БК «Рязань» по всем статьям уступил в очередном матче чемпионата Суперлиги. БК «Самара» в Рыбном, где «зубры» проводят домашние игры , выиграл каждый из четырех периодов, добившись к финальной сирене впечатляющего отрыва – 70:109.

В начале матча рязанцы держались в обороне, но затем дальнее попадание Юрия Митюка заставило наставника гостей Игоря Грачева попросить тайм-аут. Наша команда не только не сумела развить преимущество, но и передали инициативу сопернику. За следующую пятиминутку стартового периода БК «Самара» умудрился набрал 22 очка, Алексей Голяхов забросил «трешку» за считанные секунды до первого перерыва – 19:27.

По ходу второй двадцатиминутки отрыв гостей только рос. Рывком 0:9 самарцы сделали историей этого матча «качели» - 19:36. А на 38-й минуте Александр Савенков, забив и добавив точный штрафной, перевалил отрыв гостей за «двадцатку» – 30:51.

Подопечные Грачева в этот вечер в любой комбинации состава на площадке упрямо гнули свою линию. БК «Рязань» потерпел поражение 70:109.

«Зубры» с двумя победами в девяти матчах по-прежнему на 12-м месте из 14 команд. Очередные встречи БК «Рязань» проведет во Владивостоке сегодня против «Спартака-Приморье» и 10 ноября в Иркутске против «Иркута». Дома нашу команду мы увидим 18 ноября в матче с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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