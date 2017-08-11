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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Рязанские благотворители передали в в Чапаевскую школу-интернат Михайловского района наборы для рукоделия

11:03 / Общество

В интернатах после уроков большинство ребят очень любит заниматься рукоделием. В связи с этим фонд помощи детям «ПроДетство» позаботилось об организации досуга воспитанников Чапаевской школы-интернаты.

Благотворители передали им товары для рукоделия, скрапбукинга, квиллинга, декупажа. Радости ребят не было предела. Они уже с интересом начали заниматься творчеством.

Фонд «ПроДетство», воспитанники и персонал Чапаевской школы-интерната выражают благодарность интернет-магазину товаров для творчества и рукоделия «Кустарь» за оказанную помощь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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