ХК «Рязань» одержал вторую победу подряд

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, в стартовом матче очередной выездной серии «горожане» в Усть-Каменогорске сломили сопротивление местного «Торпедо» – 4:3.

ХК «Рязань», строго и грамотно сыграв в обороне, не позволил «Торпедо» лидировать в этом матче. В первом периоде отличным пасом из-за ворот Сергея Леснухина воспользовался Роман Дубинин, во втором с острого угла сумел забить Игорь Бондырев, в третьем он же удачно подставил клюшку перед воротами после наброса Александра Лебедева.

В первых двух случаях команда Усть-Каменогорска сумела отыграться. На то, чтобы это сделать в третий раз у «автозаводцев» было чуть более двух минут до сирены, поэтому тренерский штаб соперников рискнул и довольно рано заменил голкипера на шестого полевого игрока. «Горожане» сумели перехватить шайбу в средней зоне и Александр Репьях отправил ее уже в пустую рамку – 4:2.

Но и это было еще не все. На последней минуте в сутолоке у ворот ХК «Рязань» форвард хозяев Роман Бердников сумел сократить отставание до минимума. Торпедовцы рванули на решающий штурм, но ХК «Рязань» натиск выдержал и положил в свою турнирную копилку три очка.

ХК «Рязань» после 19-го проведенного матча набрал 21 очко.