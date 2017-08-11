Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с главами городов и районов развитие местного самоуправления

В субботу, в День народного единства, в Доме общественных организаций состоялась встреча главы региона Николая Любимова с руководителями муниципалитетов области. Приветствуя собравшихся, губернатор поздравил их с праздником, пожелал, чтобы задуманное воплощалось в жизнь, чтобы города и районы области процветали, а регион в целом динамично развивался.

В ходе встречи речь шла о развитии системы местного самоуправления, ремонте дорог, состоянии жилищно-коммунальной сферы и газификации. Главы задали губернатору интересующие их вопросы. Также во время встречи Николай Любимов вручил руководителям ряда муниципалитетов региональные награды.

Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» получили два человека – глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба и глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов. Юбилейной медалью «80 лет Рязанской области» отмечены руководители четырех районов – Клепиковского (Николай Крейтин), Ряжского (Андрей Насонов), Старожиловского (Александр Татарников) и Пронского (Александр Шаститко).