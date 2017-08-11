В Академии ФСИН России прошла акция «Закрытие Вахты памяти Рязанской области-2017»

В актовом зале Академии ФСИН России собрались рязанцы, занимающиеся поисковой работой и деятельностью по увековечению памяти погибших при защите Отечества, чтобы подвести итоги поискового сезона 2017 года и обсудить планы работы на 2018 год. В мероприятии также приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Рязанской области Николай Чадаев, представитель администрации Рязани Юрий Суляев, директор Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе Сергей Рудь, директор детско-юношеского центра «Звезда» Николай Молостов, первый заместитель председателя Рязанского регионального отделения ДОСААФ России Сергей Сухоцкий, координатор исполкома Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан Елена Синица, родственники бойцов, тела которых подняты в ходе поисковых работ, рязанские кадеты, школьники и курсанты Академии ФСИН России.

Председатель Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Николай Стрелков подвел итоги поискового сезона, а также наградил наиболее отличившихся поисковиков региональными и общественными наградами. По направлению работы военно-исторических реконструкций выступил командир поискового отряда «Долг» Тимофей Тимошкин, а с докладом о роли поисковой работы в воспитании молодежи и о подготовке сотрудников правоохранительных органов – председатель военно-патриотического клуба «Поиск» Академии ФСИН России Виктор Луканин.

В ходе мероприятия Николай Стрелков вручил в дар музею истории уголовно-исполнительной системы и Академии ФСИН России поисковый щуп, который долгие годы сопровождал рязанских поисковиков на Вахтах памяти, и другие экспонаты, привезенные с полей сражений.