ХК «Рязань» в чемпионате ВХЛ одержал третью победу подряд

В Караганде «горожане» оказались сильнее местной «Сарыарки» 3:1

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, ХК «Рязань» взял на вооружение тактику предыдущей победной встречи в Усть-Каменогорске. Под исход первого периода Андрей Рукин прорвался по правому флангу, Александр Репьях выдал пас из-за ворот на Владимира Карпова и тот со второй попытки сумел забить в ворота «Сарыарки». В начале второго периода «горожане» получили численное преимущество. Сергей Леснухин мастерски вывел на бросок Дмитрия Воробьева, в результате шайба попала точно в дальнюю «девятку» – 2:0.

Вторая пропущенная шайба послужила для команды Караганды сигналом к активизации своих действий. До конца двадцатиминутки «Сарыарка» атаковала ворота гостей, рязанцы сдерживали оборону, но один раз все же дрогнули. Благо, до второго перерыва «горожане» продержались и лидировали в счете.

Начало заключительной трети вышло сумбурным. Каждая из команд успела поиграть в большинстве. В неравных составах отличиться не удалось, а вот в стандартных – забили гости. Александр Репьях воспользовался оплошностью защитника «Сарыарки», которому навязал борьбу Владимир Карпов, и сходу вогнал шайбу в сетку.

Оставшиеся 15 минут встречи хозяева наседали на рязанские ворота. После удаления Карпова тренерский штаб карагандинцев рискнул и заменил голкипера на шестого полевого игрока аж за пять минут до сирены. Но подопечные Мисхата Фахрутдинова, несмотря на потерю по ходу встречи из-за травм Александра Лебедева и Сергея Леснухина, оборонялись отчаянно, к тому же поймал кураж вратарь Александр Черепенин.

В итоге победа – 3:1.

В 20-м своем матче в чемпионате ХК «Рязань» набрал 24-е очко и переместился на 21-е место в турнирной таблице, сократив до четырех баллов отставание от зоны плей-офф.