Житель Рязанской области перевозил крупную партию марихуаны

Как сообщает сайт УМВД России по области, в поле зрения сотрудников полиции попал 30-летний житель села Городецкое Скопинского района. Мужчина ранее был судим за наркопреступления, нигде не работал и вел асоциальный образ жизни. По сведениям полицейских, злоумышленник намеревался привезти домой партию марихуаны.

Оперативники совместно с сотрудниками ГИБДД на въезде в село Городецкое остановили автомобиль «ЗАЗ», в котором в качестве пассажира находился подозреваемый. Мужчина выскочил из машины и бросился бежать, но его быстро догнали полицейские. В салоне автомобиля полицейские обнаружили пакет с марихуаной массой 795 граммов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.