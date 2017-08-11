Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 23.27 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Вокзальной в Рязани. Горел нежилой деревянный дом. В пожаре люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 сотрудников государственной противопожарной службы.
Пять пожарных расчетов тушили дом в Рязанской области
11:20 07.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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