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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Пять пожарных расчетов тушили дом в Рязанской области

11:20 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 23.27 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Вокзальной в Рязани. Горел нежилой деревянный дом. В пожаре люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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