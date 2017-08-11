В Рязани горела легковушка

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 4 ноября, в 12.16 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Рязанской областного центра. Огонь повредил легковой автомобиль. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника государственной противопожарной службы.