Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 4 ноября, в 12.16 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Рязанской областного центра. Огонь повредил легковой автомобиль. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязани горела легковушка
11:21 07.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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