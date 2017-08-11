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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Рязанцы увидели экодефиле на «Ночи искусств» в областной библиотеке имени Горького

11:48 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Рязанцы увидели экодефиле на «Ночи искусств» в областной библиотеке имени Горького
Фото: Татьяна Клемешева.

Необычный показ мод стал частью культурной программы ежегодной акции в библиотеке. Участники творческой мастерской «Вуаль» создали наряды, в которых женщины напоминают различных животных и птиц: жирафа, лань, павлина и других. Дополнили образы сумками, которые сшили члены клуба «Волшебный лоскуток». Дефиле стало ярким напоминанием о том, что в России завершается Год экологии. Как отметили организаторы, «при подготовке ни одно животное не пострадало!».

В целом же «Ночь искусств» в библиотеке посвятили XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоялся в октябре в Сочи. На праздник приехали активисты из Рязани и Рязанской области, которые участвовали в фестивале. Под девизом «Мир. Молодость. Дружба» в залах развернулись творческие и образовательные площадки. Гости пробовали себя в различных мастер-классах «с национальным колоритом»: например, клеили бумажную модель Биг-Бена, участвовали в чайной церемонии или мастерили настоящие кокошники. Кроме того, каждый посетитель смог унести с собой сувенир с эмблемой всемирного фестиваля, который делал сам, – флажок, брошь или другую вещь. Одновременно с этим в конференц-залах библиотеки проходили «Танцевальная кругосветка» от школы танцев Губернского бала и уроки актерского мастерства для детей, которые проводили артисты театра «Переход». Итогом праздника стало яркое шоу с рисованием на воде.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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