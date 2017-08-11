Лукьян, Макар, Савва, Вирсавия и Бажена – в списках самых редких имен, которые давали детям жители Рязанской области в октябре

Как сообщает сайт главного управления ЗАГС области, самыми популярными именами, которые в октябре жители региона давали сыновьям, были Кирилл, Михаил, Максим, Александр, Иван, Артём, Андрей, Дмитрий, Матвей, Даниил, Илья. Среди женских имен «лидировали» София, Валерия, Анастасия, Анна, Виктория, Полина, Дарья, Мария, Екатерина, Алиса, Елизавета.
Самыми редкими мужскими именами в октябре стали Лукьян, Савва, Леонид, Мирослав, Макар, Гордей, Пётр, Игнат, Назар, Никифор. Реже всего девочек называли именами Вирсавия, Устина, Бажена, Златослава, Фаина, Евангелина, Антонина, Аксинья, Марина, Светлана.