В Рязанской области сгорел жилой дом

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в воскресенье, 5 ноября в 12.34 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Извеково Клепиковского района. Здесь сгорел жилой деревянный дом, люди не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.