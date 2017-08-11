Два трактора сгорели в Рязанской области

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, в субботу в 00.04 на пульт дежурного единой службы спасения поступила информация о пожаре в селе Малинищи Пронского района. Здесь сгорели два трактора. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.