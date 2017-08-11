Рязанские футболисты с разгромным счетом проиграли в гостях московскому «Спартаку»

В субботу, 4 ноября, прошли матчи 5 тура первенства России по мини-футболу среди клубов Высшей лиги, конференции «Запад», сообщается на сайте регионального минспорта. Рязанский «Элекс-Фаворит» в гостях встречался с одним из лидеров турнира – «Спартаком».

Обыграть москвичей у рязанцев не получилось. Поразить ворота соперника «Элексу-Фавориту» удалось только после того, как хозяева вели со счётом 8:0. По окончании матча счет был разгромным – 10:3 в пользу «Спартака». У нашей команды забитые мячи на счету Дениса Голунова, Алексея Петухова и Дмитрия Чернявского.

На данный момент «Элекс-Фаворит» занимает 9 место в турнирной таблице. Следующий матч наша команда также проведёт на выезде –11 ноября футболисты встретятся с «Алмазом-АЛРОСА».