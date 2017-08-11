11 пожарных расчетов тушили нежилой дом в Рязани

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 4 ноября, в 22.23 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Новослободская в Рязани. Горел нежилой двухэтажный деревянный дом. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 11 пожарных автомобилей, 29 сотрудников государственной противопожарной службы.