Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, по многочисленным просьбам болельщиков, и в связи с игрой сборной России против сборной Аргентины, матч ФК «Рязань» против ФК «Калуги» 11 ноября начнется в 13:00. Встреча пройдет в Рязани на стадионе «Олимпиец» («Спартак»).
Перенесено время матча между ФК «Калуга» и ФК «Рязань»
12:11 07.11.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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