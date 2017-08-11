Перенесено время матча между ФК «Калуга» и ФК «Рязань»

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, по многочисленным просьбам болельщиков, и в связи с игрой сборной России против сборной Аргентины, матч ФК «Рязань» против ФК «Калуги» 11 ноября начнется в 13:00. Встреча пройдет в Рязани на стадионе «Олимпиец» («Спартак»).