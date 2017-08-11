30 огнеборцев ликвидировали пожар в жилом доме в Рязани

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по области, в субботу, 4 ноября, в 13.59 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Колхозная в Рязани. Сгорел жилой кирпичный дом с мансардой. Люди в огне не пострадали. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают ущерб. На пожар выезжали 10 пожарных автомобилей, 30 сотрудников государственной противопожарной службы.