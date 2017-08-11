В селе Лукмос Рязанской области сгорела баня

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 4 ноября, в 22.54 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Лукмос Сапожковского района. Здесь сгорела деревянная баня. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников государственной противопожарной службы.