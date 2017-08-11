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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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87 проверок провели за 5 дней специалисты госжилинспекции в Рязанской области

12:19 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, с 30 октября по 3 ноября этого года специалисты государственной инспекции жилищного и строительного надзора провели 87 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ региона. В ходе проверок было выявлено 118 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг. Нарушителям выдали соответствующие предписания.

Рабочие группы в двух многоквартирных домах проверили ход комплексного капитального ремонта. По выявленным нарушениям в части организации и проведения работ Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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