Рязанский студент победил в VII Международном конкурсе «Во имя жизни на Земле»

Как сообщает портал Вездекультура, VII Международный многожанровый конкурс «Во имя жизни на Земле» прошел в Московском Государственном институте культуры. Более шестисот участников представляли 15 стран ближнего и дальнего зарубежья и 29 регионов России. По итогам конкурса лауреатом 1 степени в номинации «Художественное слово» стал учащийся Рязанского колледжа культуры (г. Шацк) Денис Дульщиков. Денису 19 лет, он – актёр Театра «Молодые зодчие», образцового коллектива Рязанской области.