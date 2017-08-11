Как сообщает портал Вездекультура, VII Международный многожанровый конкурс «Во имя жизни на Земле» прошел в Московском Государственном институте культуры. Более шестисот участников представляли 15 стран ближнего и дальнего зарубежья и 29 регионов России. По итогам конкурса лауреатом 1 степени в номинации «Художественное слово» стал учащийся Рязанского колледжа культуры (г. Шацк) Денис Дульщиков. Денису 19 лет, он – актёр Театра «Молодые зодчие», образцового коллектива Рязанской области.
Рязанский студент победил в VII Международном конкурсе «Во имя жизни на Земле»
12:23 07.11.2017 / Культура
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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