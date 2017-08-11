В День народного единства рязанцы встали в огромный многонациональный хоровод

С утра в Казанском женском монастыре Рязани прошла праздничная литургия в честь Казанской иконы Божьей Матери. С участием губернатора Николая Любимова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню народного единства.

На площади Победы состоялись народные гулянья и митинг. В нем приняли участие заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов, руководители Рязани, почетные граждане региона и города, представители трудовых коллективов, Общественной палаты, других общественных организаций, предприниматели, студенты, волонтеры, работающая молодежь, всего около двух тысяч жителей областного центра.

Почетный гражданин Рязани Екатерина Филиппова, приветствуя участников праздника, сказала, что единство – отличительная черта нашего народа. Способность собираться в трудные дни, сосредотачивать все свои нравственные и физические силы для того, чтобы отстоять целостность Российского государства, помогла нашим соотечественникам и в 1612-м, и в 1812-м, и в 1941-м. Но мы объединяемся и в мирное время, ведь только вместе мы – великая сила.

Перед МКЦ разместились торгово-ярмарочные ряды, мини-стадион, театральные подмостки, городок народных промыслов, игровая студия и большая сцена. Об истории праздника рязанцы узнали от земляков основателя первого народного ополчения Прокопия Ляпунова – директора Исадской школы Николая Шарова, учителя географии Виктории Филипповой. О празднике рассказал и писатель из Москвы Михаил Степашкин, написавший к 800-летию села книгу «Исады, рожденные в плеске волн».

О народном освободителе Прокопии Ляпунове и благословившем его на борьбу со «смутой» патриархе Московском Гермогене рассказали самодеятельные артисты народного театра из поселка Мурмино Рязанского района, руководит которым Татьяна Родина. Это старейший в районе театр, ему уже 98 лет.

Работники муниципального артцентра города Рязани организовали для рязанцев «Свою игру». Взяли темы о революции 1917 года, культурных традициях, также про правителей, политиков и великих женщин, одна из которых – Надежда Николаевна Чумакова. Кроме того, артисты показали рязанцам реплику костюма опричника времен Ивана Грозного и обучили желающих историческому фехтованию.

Те, кто проголодался, смогли отведать блюда национальной кухни. Свои угощения представили национальные общественные организации Рязани. В центре площади участники праздника в национальных костюмах организовали большой хоровод с российскими флагами. В воздух поднялись 100 воздушных шаров цветов российского триколора.