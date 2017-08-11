В Рязани, в музее истории молодежного движения, открылась выставка «1917. Революция от первого лица»

В основу концепции экспозиции положены дневники Михаила Ивановича Воронкова, известного революционного деятеля, одного из немногих участников событий, которому удалось отразить события 1917 года. Его подробные дневники сохранились в фондах музея истории молодежного движения в Рязани. Несколько лет назад они изданы отдельной книгой с подробными комментариями рязанского историка-исследователя А. Никитина. Материалы из богатого фонда музея, личных коллекций А. Никитина и А. Лепешкина стали основой экспозиции.

Михаил Воронков родился в селе Белоомут Рязанской губернии в 1893 году, окончил Рязанскую учительскую семинарию и стал студентом Московского коммерческого института. Затем был призыв на Первую мировую и вихрь революции, который захватил молодого человека, приведя его в партию большевиков. Он возглавил рязанский горисполком в 24 года, был активным деятелем просвещения в Рязани в первые годы революции, делегатом съездов партии. Его личность интересна тем, что Михаил Воронков в годы революции, Гражданской войны и всю последующую жизнь вел дневники. Он был интеллигентом и, имея независимое мнение, описывал события достаточно подробно, не испытывая идеологического пресса.

Выставка, открывшаяся в музее истории молодежного движения, рассказывает о революции «от первого лица» и через личные записи М.И. Воронкова – о политических событиях, ходе Гражданской войны, о культуре, образовании, прессе, молодежном движении, художественных выставках и театральных постановках в Рязани, заготовке продовольствия и первых распоряжениях новой власти в Рязанской губернии и стране.

Содержание дневников М.И. Воронкова позволило музею всесторонне раскрыть тему революционных событий в России, произошедших 100 лет назад.

В открытии выставки участвовали друзья музея, ветераны и молодежь, которым интересно прикоснуться к отечественной истории. Выступили директор музея Н. Алимова, председатель общественного совета музея И. Астахова, ветеран архивной службы Е. Поздняк, автор дизайна выставки, художник Г. Сазонова, А. Никитин, исследователь истории Рязани этого периода, внесший существенный вклад в подготовку экспозиции.

Выставка стала очередной из серии экспозиций музея истории молодежного движения этого года.