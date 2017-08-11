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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра отмечается Международный день КВН

12:43 / Общество

8 ноября 2001 года Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех КВНщиков. С этого времени его отмечают ежегодно. Идею праздника предложил президент международного клуба КВН Александр Масляков. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

Кстати, многие бывшие КВН-щики сегодня известные деятели шоу-бизнеса и кинематографа, например: Юлий Гусман, Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Аркадий Хайт, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Алексей Кортнев, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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