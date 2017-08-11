Рязанский спортсмен завоевал «бронзу» первенства Европы среди юниоров

Со 2 по 5 ноября в Ларнаке на Кипре прошло первенство Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров 15-17 лет, сообщает сайт регионального минспорта. В соревнованиях принимали участие два рязанских спортсмена — Даниил Кувалов и Андрей Канаев.

Во второй день первенства, 3 ноября, воспитанник рязанской спортшколы «Юпитер» Даниил Кувалов принёс в копилку сборной России в весовой категории до 48 кг завоевал бронзовую медаль. В первом поединке Даниил сломил сопротивление британского спортсмена Ибрагима Хусейна, выиграв со счётом 24:10. В следующем бою Кувалов выиграл 21:4 у Филлипа Хюшкеля из Германии. В четвертьфинале рязанцу противостоял итальянец Козимо дель Аквила: в тяжелейшем поединке минимальную победу со счётом 9:8 одержал россиянин и вышел в полуфинал, где встретился с Эпаминондом Триантафиллу из Греции. Основное время боя завершилось вничью 4:4, а в дополнительном раунде удача улыбнулась греку, который вышел в финал, где позже уступил другому россиянину Зиядину Ибрагимову.

Даниил Кувалов уже второй раз становится бронзовым призером первенства Европы. В прошлом году рязанский спортсмен выиграл серебро VII юношеского первенства Европы, проходившего в Бухаресте. Тренируется спортсмен под руководством главного тренера сборной Рязанской области по тхэквондо Сергея Косьяненко и тренеров Шахоба Саидова и Екатерины Трубициной.