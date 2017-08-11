На одной из рязанских улиц сгорела машина

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в воскресенье, 5 ноября, в 02.07 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Предзаводская в Рязани. Здесь сгорел автомобиль, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника государственной противопожарной службы.