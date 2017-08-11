В селе Желудево Рязанской области сгорел блок хозсараев

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в воскресенье, 5 ноября в 08.15 поступило сообщение о пожаре в селе Желудево Шиловского района. Сгорел блок сараев. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников государственной противопожарной службы.