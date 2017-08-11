Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в воскресенье, 5 ноября в 08.15 поступило сообщение о пожаре в селе Желудево Шиловского района. Сгорел блок сараев. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников государственной противопожарной службы.
В селе Желудево Рязанской области сгорел блок хозсараев
12:57 07.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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