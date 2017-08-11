В Рязанской области иномарка вылетела в кювет

Один человек погиб

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в субботу, 4 ноября, примерно в 2.40 в Шацком районе на 12-м километре дороги «Шацк-Печины». Здесь 27-летний местный житель, двигаясь на автомобиле «Шкода Октавия», не справился с управлением авто. Машина выехала в кювет и перевернулась. В момент опрокидывания из салона автомобиля выпал 35-летний пассажир. Он получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.