лизинг
16:43 МСК
Среда
08 / 11 / 2017
Выпуск № 193 (5480)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
173

В Рязанской области иномарка вылетела в кювет

13:56 / Происшествия
Один человек погиб

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в субботу, 4 ноября, примерно в 2.40 в Шацком районе на 12-м километре дороги «Шацк-Печины». Здесь 27-летний местный житель, двигаясь на автомобиле «Шкода Октавия», не справился с управлением авто. Машина выехала в кювет и перевернулась. В момент опрокидывания из салона автомобиля выпал 35-летний пассажир. Он получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За пятницу и праздничные выходные на дорогах Рязанской области произошло 147 ДТП

В селе Желудево Рязанской области сгорел блок хозсараев

На одной из рязанских улиц сгорела машина

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:45
В Рязани стартовал финал профессионального конкурса «Воспитатель года России»
13:02
В Рязани более 200 полицейских приняли присягу
12:44
В Рязани с лекцией выступит Дмитрий Салынский
12:20
«УАЗ» столкнулся с грузовиком в Рязанской области
11:56
Рязанцам сообщают: сегодня вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы