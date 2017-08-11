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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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В Рязани «семерка» столкнулась с «Калиной»

14:01 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, 5 ноября в Рязани на улице Горького произошло ДТП. Здесь столкнулись «Жигули» 7-й модели и автомобиль «Лада Калина». В результате происшествия медицинская помощь понадобилась несовершеннолетней пассажирке «Лады».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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