Как сообщает сайт УМВД России по области, 5 ноября в Рязани на улице Горького произошло ДТП. Здесь столкнулись «Жигули» 7-й модели и автомобиль «Лада Калина». В результате происшествия медицинская помощь понадобилась несовершеннолетней пассажирке «Лады».
В Рязани «семерка» столкнулась с «Калиной»
14:01 07.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области иномарка вылетела в кювет
За пятницу и праздничные выходные на дорогах Рязанской области произошло 147 ДТП