В Рязани «семерка» столкнулась с «Калиной»

Как сообщает сайт УМВД России по области, 5 ноября в Рязани на улице Горького произошло ДТП. Здесь столкнулись «Жигули» 7-й модели и автомобиль «Лада Калина». В результате происшествия медицинская помощь понадобилась несовершеннолетней пассажирке «Лады».