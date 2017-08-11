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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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В Рязанской области выявили 39 нетрезвых водителей

14:01 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по региону, за последний рабочий день и праздничные выходные на дорогах области сотрудники Госавтоинспекции выявили 39 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 3 человека повторно сели за руль в состоянии опьянения. 5 человек отказались пройти медицинское освидетельствование.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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