Как сообщает сайт УМВД России по региону, за последний рабочий день и праздничные выходные на дорогах области сотрудники Госавтоинспекции выявили 39 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 3 человека повторно сели за руль в состоянии опьянения. 5 человек отказались пройти медицинское освидетельствование.
В Рязанской области выявили 39 нетрезвых водителей
14:01 07.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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