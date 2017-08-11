В Рязанской области выявили 39 нетрезвых водителей

Как сообщает сайт УМВД России по региону, за последний рабочий день и праздничные выходные на дорогах области сотрудники Госавтоинспекции выявили 39 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 3 человека повторно сели за руль в состоянии опьянения. 5 человек отказались пройти медицинское освидетельствование.