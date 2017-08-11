ДТП произошло вчера днем в Пронском районе, сообщает сайт УМВД России по области. 44-летний нетрезвый местный житель ехал на мопеде «Дельта» и не справился с управлением. Мопед перевернулся. В результате происшествия мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
Пьяный житель Рязанской области перевернулся на мопеде
14:24 07.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани «семерка» столкнулась с «Калиной»
В Рязанской области иномарка вылетела в кювет
За пятницу и праздничные выходные на дорогах Рязанской области произошло 147 ДТП