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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Пьяный житель Рязанской области перевернулся на мопеде

14:24 / Происшествия

ДТП произошло вчера днем в Пронском районе, сообщает сайт УМВД России по области. 44-летний нетрезвый местный житель ехал на мопеде «Дельта» и не справился с управлением. Мопед перевернулся. В результате происшествия мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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