Пьяный житель Рязанской области перевернулся на мопеде

ДТП произошло вчера днем в Пронском районе, сообщает сайт УМВД России по области. 44-летний нетрезвый местный житель ехал на мопеде «Дельта» и не справился с управлением. Мопед перевернулся. В результате происшествия мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.