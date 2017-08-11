В Рязанской области открылся обновленный парк

4 ноября в поселке Лесной Шиловского района открылся парк Победы, реконструированный в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В парке заменено ограждение, установлены новые светильники, отремонтирован постамент памятника землякам – участникам Великой Отечественной войны. Общая стоимость работ составила свыше 1,7 млн. рублей. Идея обновления парка принадлежит Общественному совету поселка Лесной. В благоустройстве приняли активное участие местные жители. Инициативу поддержали предприниматели, оказав помощь в приобретении необходимых материалов.

Открытие парка Победы состоялось в День народного единства. К обелиску односельчанам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы. Торжественный митинг, состоявшийся в честь праздника, включал интерактивную программу «Россия объединяет!», выступления юнармейцев и творческих коллективов Шиловского района, презентацию блюд национальных кухонь.

В сентябре в этом поселке было благоустроено шесть дворовых территорий, где отремонтирован асфальт, заменен бордюрный камень, приведены в порядок детские площадки. Общая сумма работ составила 2,8 млн. рублей. Завершению ремонта был посвящен массовый праздник «День соседей».

Реализации программы по созданию комфортной среды особое внимание уделяет губернатор Николай Любимов. При выборе объектов, подлежащих благоустройству, важное значение имеют проекты, предложенные жителями муниципалитетов. «Мнение местного актива должно обязательно учитываться», – подчеркивает глава региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области