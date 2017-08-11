Молодые учителя представят Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»

В регионе состоялся финал областного этапа Всероссийского конкурса молодых педагогических работников

Финалистов конкурса приветствовали министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина, руководители Рязанского института развития образования.

В финале областного этапа приняли участие 11 руководителей, педагогов школ и детских садов региона. Конкурсанты представили свои практические наработки, защитили образовательные проекты по теме «Год гражданской активности», провели публичные лекции по актуальным вопросам сферы образования. По итогам конкурса победителем в номинации «Молодые учителя» стала учитель начальных классов Искровской школы Рязанского района Ирина Нечаева. В номинации «Молодые управленцы» первое место заняла директор Малостуденецкой школы Сасовского района Юлия Василихина. Планируется, что победители регионального этапа примут участие в финале Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Губернатор Николай Любимов подчеркивает, что в рамках реализации Майских Указов Президента РФ в регионе ведется модернизация материально-технической базы школ, планируется создать более 4,5 тысячи дополнительных мест. Педагогическим сообществом успешно выполняются основные задачи: учителя стараются дать школьникам не только качественные, глубокие знания, но и уделяют самое серьезное внимание воспитанию, развитию их творческих задатков. «Главное сейчас – не останавливаться на достигнутом, системно и последовательно работать над повышением конкурентоспособности рязанского выпускника», – отмечает Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области