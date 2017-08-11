лизинг
16:39 МСК
Среда
08 / 11 / 2017
Выпуск № 193 (5480)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
138

Молодые учителя представят Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»

15:40 / Общество
В регионе состоялся финал областного этапа Всероссийского конкурса молодых педагогических работников

Финалистов конкурса приветствовали министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина, руководители Рязанского института развития образования.

В финале областного этапа приняли участие 11 руководителей, педагогов школ и детских садов региона. Конкурсанты представили свои практические наработки, защитили образовательные проекты по теме «Год гражданской активности», провели публичные лекции по актуальным вопросам сферы образования. По итогам конкурса победителем в номинации «Молодые учителя» стала учитель начальных классов Искровской школы Рязанского района Ирина Нечаева. В номинации «Молодые управленцы» первое место заняла директор Малостуденецкой школы Сасовского района Юлия Василихина. Планируется, что победители регионального этапа примут участие в финале Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Губернатор Николай Любимов подчеркивает, что в рамках реализации Майских Указов Президента РФ в регионе ведется модернизация материально-технической базы школ, планируется создать более 4,5 тысячи дополнительных мест. Педагогическим сообществом успешно выполняются основные задачи: учителя стараются дать школьникам не только качественные, глубокие знания, но и уделяют самое серьезное внимание воспитанию, развитию их творческих задатков. «Главное сейчас – не останавливаться на достигнутом, системно и последовательно работать над повышением конкурентоспособности рязанского выпускника», – отмечает Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области открылся обновленный парк

В Рязанской области выявили 39 нетрезвых водителей

Рязанцам напоминают: завтра отмечается Международный день КВН

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:45
В Рязани стартовал финал профессионального конкурса «Воспитатель года России»
13:02
В Рязани более 200 полицейских приняли присягу
12:44
В Рязани с лекцией выступит Дмитрий Салынский
12:20
«УАЗ» столкнулся с грузовиком в Рязанской области
11:56
Рязанцам сообщают: сегодня вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы