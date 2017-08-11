Как сообщает сайт администрации областного центра, общая сумма штрафов, назначенных нарушителям правил торговли, в этом году составила более 1 миллиона 650 тысяч рублей. Почти 400 фактов несоблюдения соответствующего законодательства было зафиксировано в Железнодорожном и 331 – в Октябрьском районах Рязани.
1100 человек привлечены к ответственности за незаконную торговлю в Рязани
15:50 07.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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