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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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1100 человек привлечены к ответственности за незаконную торговлю в Рязани

15:50 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, общая сумма штрафов, назначенных нарушителям правил торговли, в этом году составила более 1 миллиона 650 тысяч рублей. Почти 400 фактов несоблюдения соответствующего законодательства было зафиксировано в Железнодорожном и 331 – в Октябрьском районах Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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