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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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За неделю в Рязанской области огнеборцы ликвидировали 19 пожаров

15:57 / Общество

Как сообщает сайт главного управления МЧС России области, с 30 октября по 6 ноября в регионе в пожарах было уничтожено и повреждено 15 строений и 5 единиц техники. Огнеборцы спасли 1 человека.

1 ноября в жилом доме на улице Ветеранов Октября в Сасово произошел пожар. В нем пострадал мужчина 1981 года рождения. Он получил ожоги лица I-II степени.

2 ноября из пожара в квартире дома по улице Кальной в Рязани пожарные спасли мужчину 1965 года рождения. С отравлением продуктами горения его госпитализировали. Еще один человек во время пожара погиб.

4 ноября загорелся дом на улице Малышева в Сасово. Во время пожара пострадала женщина 1945 года рождения. С отравлением угарным газом ее доставили в центральную районную больницу.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 2 раза.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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