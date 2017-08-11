Рязанцам сообщают: сегодня в России День рождения вытрезвителя

Первый в России вытрезвитель, именовавшийся тогда как «приют для опьяневших», открылся в столице оружейников Туле по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского (1855–1928) 7 ноября 1902 года

Заведение должно было «дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем людям, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах города Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи». На открытии приюта Архангельский произнес речь, выдвинув задачу борьбы с алкоголизмом, приводящим «к вырождению населения, к экономическому разорению и нравственной порче пораженного им населения». Приют состоял из двух изолированных отделений: амбулатории для алкоголиков и приюта для детей пьющих родителей. В штате приюта были фельдшер и кучер. Кучер ездил по городу и подбирал пьяных. Через несколько лет после открытия первого приюта для выпивших почти в каждом губернском городе открылись аналогичные учреждения. В 1913 году Архангельский был удостоен за свой почин золотой и серебряной медали на гигиенической выставке в Санкт-Петербурге. Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде на улице Марата. В советские времена вытрезвители также активно работали.

В 2011 году в нашей стране эти учреждения были ликвидированы, а функции по надзору за нетрезвыми гражданами на улицах и «приведению их в чувство» были возложены на полицию и врачей.

Источник: www.calend.ru