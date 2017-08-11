В Новомичуринске Рязанской области благоустроили сквер

Как сообщает сайт правительства области, в Новомичуринске в сквере на проспекте Смирягина специалисты уложили тротуарную плитку, обновили систему освещения, установили скамейки и урны, создали газоны и организовали площадку для воркаута. Общая стоимость работ превысила 8 миллионов рублей.

Также более 3,5 миллионов рублей направили на благоустройство пяти дворов Новомичуринска.

Губернатор Николай Любимов отмечает, что проект «Формирование комфортной городской среды» имеет приоритетное значение. «Работы на всех объектах, где в рамках программы должно быть проведено благоустройство, необходимо завершить строго в назначенные сроки. Все обязательства, данные людям, следует выполнить», – подчеркивает глава региона.