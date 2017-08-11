лизинг
16:40 МСК
Среда
08 / 11 / 2017
Выпуск № 193 (5480)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
120

В Новомичуринске Рязанской области благоустроили сквер

16:07 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, в Новомичуринске в сквере на проспекте Смирягина специалисты уложили тротуарную плитку, обновили систему освещения, установили скамейки и урны, создали газоны и организовали площадку для воркаута. Общая стоимость работ превысила 8 миллионов рублей.

Также более 3,5 миллионов рублей направили на благоустройство пяти дворов Новомичуринска.

Губернатор Николай Любимов отмечает, что проект «Формирование комфортной городской среды» имеет приоритетное значение. «Работы на всех объектах, где в рамках программы должно быть проведено благоустройство, необходимо завершить строго в назначенные сроки. Все обязательства, данные людям, следует выполнить», – подчеркивает глава региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцам сообщают: сегодня в России День рождения вытрезвителя

За неделю в Рязанской области огнеборцы ликвидировали 19 пожаров

1100 человек привлечены к ответственности за незаконную торговлю в Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:45
В Рязани стартовал финал профессионального конкурса «Воспитатель года России»
13:02
В Рязани более 200 полицейских приняли присягу
12:44
В Рязани с лекцией выступит Дмитрий Салынский
12:20
«УАЗ» столкнулся с грузовиком в Рязанской области
11:56
Рязанцам сообщают: сегодня вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы