Более 200 активистов Российского движения школьников из Рязанской области принимают участие в профильной смене лагеря «Пламенный – Факультатив»

Как сообщает сайт правительства области, смена проходит в оздоровительно-образовательном центре «Солнечный» в поселке Солотча. Ее участниками стали свыше 200 школьников из всех муниципальных образований региона. Образовательная программа, по которой занимаются активисты, сформирована в рамках основных направлений деятельности движения.

Для школьников пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи по темам военно-патриотического воспитания, формирования гражданской ответственности, знакомства с работой СМИ. В рамках смены пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ».

Губернатор Николай Любимов уверен, что Российское движение школьников, созданное по инициативе Президента РФ Владимира Путина, открывает перед каждым молодым человеком большие перспективы. «Сотрудничество, взаимовыручка всегда ведут к достижению поставленных целей, к победе. Вступив в ряды движения, школьники получают хорошие шансы для самореализации. Это дает возможность добиться серьезных результатов, в том числе и определиться с будущей профессией», – подчеркивает Николай Любимов.