Свыше 240 товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарках выходного дня в Рязани

Как сообщает сайт регионального минсельхоза, в субботу, 4 ноября на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 350 местах торговлю вели 242 товаропроизводителя. На ярмарках реализовали 12,5 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 16 тонн молока и молочных продуктов, 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 0, 66 тонны меда и продуктов пчеловодства, 42 тонны картофеля, 8,1 тонны овощей, 7 тонн яблок и груш.

В рамках празднования Дня народного единства на площади Победы состоялась ярмарка «Покупай рязанское!». В ее работе приняли участие Хлебозавод №3 г. Рязани, ОАО «Старожиловский молочный комбинат», ЛПХ «Покровское» и другие товаропроизводители.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 11 ноября 2017 года, на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д.35 Б).