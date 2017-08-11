В Рязанской области получил господдержку новый оптово-распределительный центр

Заместитель председателя регионального правительства Олег Булеков провел заседание Совета по инвестициям Рязанской области. Члены совета одобрили внесение изменений в соглашение, заключенное в апреле 2011 года между правительством области и ООО «ФОРТ». Инвестору предполагается продлить господдержку в виде пониженного налога на прибыль и на имущество организаций до 2022 года.

На заседании Совета также одобрено предоставление господдержки ООО «Агрокомплекс Есенинский» для реализации в деревне Зеленинские дворики Рыбновского района инвестиционного проекта «Строительство на территории Рязанской области оптово-распределительного центра, включающего в себя производственные, складские и офисные помещения». Проекту намечено присвоить категорию приоритетного. Объем капвложений в строительство первой очереди – 544 миллиона рублей. Агрокомплекс будет оказывать услуги по хранению и переработке рыбы, морепродуктов, овощной, молочной, мясной, другой сельскохозяйственной продукции.

На заседании Совета также были награждены знаком «В память 80-летия Рязанской области» руководители и специалисты предприятий.