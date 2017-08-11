Кубок Рязанской области по полиатлону выявил лучших спортсменов

4 и 5 ноября в Сасово прошли состязания Кубка области по полиатлону, посвященные Дню народного единства. В них приняли участие спортсмены из Сасова, Касимова, Сасовского, Касимовского и Сапожковского районов.

Спортсмены четырех возрастных групп соревновались в стрельбе, силовой гимнастике и кроссе.

Среди участников 2004 года рождения и младше 1 место заняли представители Сасова Елена Першина и Виталий Сипин. Среди спортсменов 2002 – 2003 годов рождения на верней ступеньке пьедестала почета также оказались сасовцы – Елизавета Гордеева и Сергей Федасов. В возрастной категории 2000 – 2001 годов рождения лучшими стали сасовцы Валентина Романова и Алексей Рыбкин. Из ребят 1999 года рождения и старше первое место заняли Юлианна Филатова (г. Сасово) и Денис Ивков (Сапожковский район).

Победителей наградили призами, медалями и грамотами.