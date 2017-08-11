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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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В Рязани презентовали книгу «Позывной «Санитары» ветерана ФСБ России Сергея Рюмина

17:01 / Культура
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани презентовали книгу «Позывной «Санитары» ветерана ФСБ России Сергея Рюмина
Фото: Вячеслав Астафьев.

Презентация романа состоялась на факультете русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А.Есенина. Этот факультет Сергей Ромин окончил в 1993 году, а через год его пригласили на службу в органы госбезопасности.

Идея написать книгу возникла у Сергея после его первой командировки на Северный Кавказ, но взяться за перо не позволяла служба. В полном объеме Сергей Борисович приступил с написанию романа лишь в 2014 году, когда уволился в запас.

В книге в художественной форме описаны события лета 2002 года. Боевые действия в Чеченской Республике официально прекратились, но на территории Чечни против органов власти, федеральных сил и правоохранительных органов действовали свыще 200 незаконных вооруженных формирований и бандгрупп. Под прикрытием международных неправительственных гуманитарных и правозащитных организаций осуществляли разведывательно-подрывную деятельность спецслужбы США, Великобритании, Германии, Турции. В целях борьбы с незаконными вооруженными формированиями путем агентурного проникновения руководством ФСБ России было принято решение о создании временной оперативной группы департамента «Т» (ВОГ «Т»). По оперативному замыслу сотрудники группы должны были действовать конспиративно (под видом сотрудников милиции).

Предисловие к книге «Позывной «Санитары» написал член Союза писателей России Константин Паскаль. Он же представил книгу и ее автора на вузовской презентации. По словам Константина Паскаля, у Сергея Рюмина получился роман необычным: по сути документальный, по форме приключенческий. Его герои – профессионалы-контрразведчики, ведущие свою незаметную войну в то время, когда официально боевые действия прекращены. Им приходится браться за оружие рисковать жизнью, но в основе их действий лежит аналитический расчет и умение работать конспиративно во враждебной среде. При этом автор не наделяет своих героев качествами суперменов.

Книга вышла тиражом 500 экземпляров в издательстве «Старт». Автор – подполковник запаса ФСБ РФ Сергей Рюмин – представил ее на ежегодный творческий конкурс Федеральной службы безопасности Российской Федерации в номинации «Литература и журналистика».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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