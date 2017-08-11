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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

17:03 / Общество

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 18 августа этого года примерно в 22.00 на 189-м километре автодороги «Москва-Самара». Здесь 36-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», сбил 44-летнего мужчину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться в следственное отделение по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Рязанской области по телефону: (4912)29-95-88, а также по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 208.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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