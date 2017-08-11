На рязанских складах обнаружили крупную партию запрещенной для ввоза замороженной рыбы

Как сообщает сайт издательства Пресса, нарушение выявили специалисты Россельхознадзора совместно с тульской таможней. В складских и производственных помещениях Рязани обнаружили крупную контрабанду замороженной рыбы.

Партия замороженной салаки, мойвы и скумбрии поступала на предприятия города в сопровождении всех необходимых документов. Однако специалисты, исследовав образцы рыбы, выяснили, что товар перед заморозкой предварительно не обрабатывали: не солили, не варили, не коптили, не консервировали. В итоге в сырую неразделанную рыбу, чтобы та не испортилась при транспортировке, добавляли крупные гранулы поваренной соли.

Рыбу обрабатывали на предприятиях Республики Беларусь, однако страной происхождения ввезенного в нашу страну товара является Норвегия и Финляндия. Эти государства входят в перечень стран, в отношении которых введены санкции на поставки отдельных продуктов.

На юрлиц завели уголовные дела по статье «Контрабанда водных биологических ресурсов».