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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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В Рязани пройдет VI Всероссийский фестиваль фламенко

17:10 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, VI Всероссийский фестиваль фламенко пройдет во дворце молодежи города Рязани 23 и 24 декабря. Раз в год фестиваль организуют представители Школы фламенко «El Paso». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и состоится концерт с участием российских исполнителей и танцевальных коллективов фламенко, вечеринка Fiesta.

23 декабря пройдет гала-концерт (с 13.30 до 16.30) и Fiesta por Bulerias (с 21.00), мастер-классы для всех желающих состоятся 24 декабря с 10.00 до 15.00.

Прием заявок для участия в фестивале проходит до 15 декабря 2017 г. на электронный адрес chiica@mail.ru с пометкой «Фестиваль». Группа фестиваля в социальной сети ВКонтакте vk.com/festival_flamenco_rzn.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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