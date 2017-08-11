В Рязани пройдет VI Всероссийский фестиваль фламенко

Как сообщает портал Вездекультура, VI Всероссийский фестиваль фламенко пройдет во дворце молодежи города Рязани 23 и 24 декабря. Раз в год фестиваль организуют представители Школы фламенко «El Paso». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и состоится концерт с участием российских исполнителей и танцевальных коллективов фламенко, вечеринка Fiesta.

23 декабря пройдет гала-концерт (с 13.30 до 16.30) и Fiesta por Bulerias (с 21.00), мастер-классы для всех желающих состоятся 24 декабря с 10.00 до 15.00.

Прием заявок для участия в фестивале проходит до 15 декабря 2017 г. на электронный адрес chiica@mail.ru с пометкой «Фестиваль». Группа фестиваля в социальной сети ВКонтакте vk.com/festival_flamenco_rzn.