Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 14.46 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о возгорании в нежилом доме на улице Рыбацкой в Рязани. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 7 пожарных автомобилей, 28 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В Рязани семь пожарных расчетов тушили нежилой дом
17:10 07.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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