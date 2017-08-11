В Рязани семь пожарных расчетов тушили нежилой дом

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 14.46 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о возгорании в нежилом доме на улице Рыбацкой в Рязани. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 7 пожарных автомобилей, 28 сотрудников Государственной противопожарной службы.