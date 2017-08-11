Орден Ленина, которым была награждена Рязанская область, вернулся законному владельцу – региону

В правительстве региона торжественно презентовали орден Ленина, которым область была награждена в 1958 году. По не вполне подтвержденной информации, ранее орден был выставлен на аукцион. По официальному заявлению пресс-секретаря губернатора Дениса Арапова, орден был возвращен в правительство региона неким неустановленным лицом. Заместитель председателя правительства Сергей Филимонов поместил орден в витрину с государственными наградами в здании областного правительства.

– В памятные дни орден Ленина будет выставляться в правительстве для всеобщего обозрения, как, например, сейчас – в связи с празднованием столетней годовщины Октябрьской революции, – сказал Сергей Филимонов. В дальнейшем орден будет храниться в правительстве области.

Сергей Филимонов показал журналистам обратную сторону ордена с индивидуальным учетным номером и заявил, что он совпадает с тем номером, который значится в удостоверении к ордену. Денис Арапов ответил на дополнительные вопросы.

– На прошлой неделе орден Ленина вернул в правительство области человек, который пожелал остаться неизвестным, – сказал Денис Арапов, – причем орден нам доставил курьер. Может быть человек, вернувший орден, еще объявится. И тогда он сможет рассчитывать на то, чтобы стать почетным гражданином города или области.

По мнения Дениса Арапова, вся история с орденом – это хороший повод для журналистов региона провести собственное расследование, чтобы выяснить, когда орден пропал и кто же он – этот таинственный благодетель.