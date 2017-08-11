Рязанскому предприятию присуждена премия правительства РФ в области качества

Лауреатом стало ЗАО «Инфорум-Пром». Оно расположено в Касимове и производит кондитерские изделия

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о присуждении в 2017 году премий Правительства за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества 10 российским предприятиям.

Претендентов на высшую награду в области качества отбирал Совет по присуждению Премий Правительства Российской Федерации в области качества, который возглавляет Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. С 2017 года конкурс на соискание Премии проводит Роскачество.

Лауреатами Премии 2017 года стали ЗАО «Инфорум-Пром» (Рязанская область), ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» (Татарстан), ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (Саратовская область) и ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» (город Москва). Премию правительства также получат АО «ВЕРТЕКС» (город Санкт-Петербург), АО «Гипрогазоочистка» (город Москва),ОАО «Эфирное» (Белгородская область),ООО «Медовый дом» (Новгородская область),ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (Ставропольский край), АО «Владимирский хлебокомбинат» (Владимирская область). Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Лидер по числу лауреатов Премии – пищевая промышленность (четыре предприятия). Примечательно, что в 2016 году среди обладателей премии не было ни одного пищевого производства, а лидером стала образовательная отрасль. Так же в этом году отмечены предприятия нефтяной и нефтехимической отрасли, медицины и фармацевтики.

Кроме того, в число лауреатов вошли образовательные и научные учреждения, предприятия, работающие в сферах строительства и энергетики.

Заявки на соискание Премии в этом году подали 280 российских предприятий из 61 субъекта. Это в 6 раз больше, чем в прошлом году – в 2016 их было лишь 49, в 2015 – 42.