В Рязанской области за неделю ОРВИ заболели более 4800 человек

Как сообщает сайт регионального отделения управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе на территории региона эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась стабильной, уровень заболеваемости соответствовал периоду года. Случаи гриппа не регистрировались.

С 30 октября по 5 ноября в области зарегистрировали 4875 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 7,8 процента. 74,4 процента от общего числа заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

За прошедшую неделю зарегистрировано 143 случая заболеваний внебольничными пневмониями, что ниже среднемноголетнего уровня на 18,8 процента и ниже предыдущей недели на 13,8 процента. В структуре заболевших преобладает взрослое население (60,1 процента от общего числа заболевших).